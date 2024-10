ROCCARAINOLA (ads) – La segnaletica Cai della foresta demaniale di Roccarainola si rifà il look. Lo ha annunciato la sottosezione del Club alpino italiano di Roccarainola che per questo progetto collaborerà con la società cooperativa agricola Ats Montemaggiore e i dipendenti regionali. “È sempre stato un mio obiettivo – afferma con soddisfazione Massimo Parisi – da quando ho fatto nascere la sottosezione di Roccarainola e quando poi sono diventato presidente della Sezione di Napoli, ridare una segnaletica a impatto ambientale zero lungo i sentieri della foresta, ad oggi inesistente. Ora insieme al reggente Giovanni Lapesa inizieremo a lavorarci”. Nel catasto dei sentieri Cai ci sono diversi sentieri che passano nella foresta: ora saranno indicati sia i tempi di percorrenza che i livelli di altimetria. “Stiamo individuando sul nostro territorio – aggiunge Parisi – altri sentieri di interesse storico-naturalistico da fare inserire nel catasto Cai, come il “Malopasso” che parte dai ruderi del castello di Roccarainola all’acquedotto romano fino alla grotta”. Altri sentieri da prendere in considerazione saranno quelli per la Castelluccia e il monte Fellino.