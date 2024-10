Il Nola cade ad Aversa. Al “Bisceglia” i bianconeri perdono per la prima volta in 9 gare tra coppa e campionato cedendo il passo alla Real Normanna. Ancora senza Biason e Caccavallo, mister Farina conferma la gran parte della solita formazione tenendo però inizialmente a riposo Melillo. La prima occasione della gara è al 6′ ed è dei locali: l’ex Esposito parta in velocità e cerca l’angolino basso ma la palla va fuori. Il Nola risponde al 15′: punizione di Dell’Orfanello, torsione di testa di Vitolo ma Merola respinge in corner. Al 33′ occasione per la Real: azione ben manovrata sulla sinistra, palla al centro per Russo che però spreca sparando alle stelle. Il Nola risponde ancora, questa volta due minuti più tardi, con Varsi che tira dalla distanza ma trova ancora una volta un ottimo Merola che devia in angolo. Le sliding doors della gara sono al minuto 52: cross di Cacciatore dalla destra, Liccardi svetta e colpisce ma la palla si stampa sul palo interno e poi sulla schiena di Merola rimanendo in campo. Un minuto più tardi azione simile ma questa volta a favore dei locali che, tuttavia, non sbagliano: Serrano, altro ex di giornata, libero sul secondo palo, si tuffa di testa e segna. La gara, da questo momento in poi, diventa tignosa e spezzettata. La Real Normanna si difende e gioca con il tempo, il Nola cerca varchi. L’occasione arriva in pieno recupero con la palla che rotola verso i piedi di Varsi in area, il fantasista nolano però tira con troppa potenza e non centra la porta. E’ l’ultima emozione della gara. La vetta si allontana: l’Afragolese ha vinto la sua sesta partita di fila ed ora è a meno 5. Il Nola scenderà subito in campo mercoledì per il ritorno degli Ottavi di Coppa Italia Dilettanti ad Afragola, proprio contro la prima in classifica del raggruppamento A.

DICHIARAZIONI – “E’ stata una gara molto equilibrata – ha dichiarato mister Francesco Farina – Loro hanno avuto un’occasione molto importante, noi poi abbiamo preso un palo interno e abbiamo avuto delle occasioni. Abbiamo subito un gol che non dovevamo, non siamo stati attenti. Dopo poi è stata una gara diversa, molto spezzettata, loro ovviamente dovevano portare a casa il risultato. Non mi è piaciuta la gara sotto il profilo della determinazione, si poteva fare di più ed essere più cinici. E’ difficile salvare qualcosa, soprattutto quando si perde così, è anche la prima sconfitta stagionale. C’è bisogno di ricompattarsi e lavorare perchè abbiamo un obiettivo importante. Siamo all’inizio, siamo a -5 dalla vetta ma è anche vero che i campionati si vincono nei gironi di ritorno. Le partite storte capitano, è importante però stare sempre lì. Abbiamo un’arma in più rappresentata dai nostri tifosi. Ci hanno incitato sempre e dovranno esserci accanto, soprattutto in questi momenti“.

IL TABELLINO

REAL NORMANNA – NOLA 1-0

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Di Girolamo, Fontanarosa, Sequino, Marzano, De Rosa (69′ Ruggiero), Russo (86′ Delli Paoli), Caso Naturale (91′ Severino), Esposito, Serrano (72′ Guarracino). A disposizione: Orefice, Cestrone, Nocchiero, Martone, Pragliola. Allenatore: Luigi Sanchez.

NOLA: Pellino, Cacciatore, Vitolo, Pepe, Costanzo (46′ Melillo), Dell’Orfanello, Cassandro, Cozzolino, Varsi, Filosa (46′ Liccardi), Pozzebon. A disposizione: Alcolino, Angarelli, Caropreso, Pagano, Parisi, De Luca, Indiano. Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Armenia di Ragusa (assistenti Giugno di Avellino e Cifariello di Ercolano).

Rete: Serrano 53′ (N).

Note: ammoniti Sieno, De Rosa, Marzano e Merola per la Real Normanna; ammoniti Vitolo, Cozzolino e Varsi per il Nola.

CLASSIFICA GIRONE A (sesta giornata): Afragolese 18; Castel Volturno 15; Nola e Real Forio 13; Albanova 12; Portici e Real Normanna 10; Gladiator, Quarto e Stasia 9; Ercolanese 8; Pomigliano 6; Sessana e Virtus Afragola 4; Frattese, Micri, Montecalcio e Scafatese 3.