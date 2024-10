ROCCARAINOLA (ads) – Organizzare spettacoli, fare animazione divertendo e divertendosi. Una mission che l’agenzia di animazione “Wake Up” di Roccarainola porta avanti con successo, come testimonia il premio “Eccellenze italiane 2024/25” ricevuto per il secondo anno di seguito. Eccellenze italiane è un brand che promuove lo sviluppo del Made in Italy, punto di riferimento del mercato per la certificazione e valorizzazione della professionalità per oltre 7mila attività imprenditoriali, in Italia e all’estero. “È un riconoscimento che mi riempie di orgoglio – afferma Vincenzo Maio, fondatore di Wake Up – e per il quale io ed il mio staff dobbiamo essere grati a tutti quei clienti che ogni giorno ci scelgono e ci danno fiducia per dare vita ai loro eventi”. Nata proprio dall’esigenza di rispondere alla crescente richiesta di servizi di animazione di qualità per eventi, la Wake Up nel tempo, grazie alla creatività di Maio, ha ampliato i suoi servizi offrendo una vasta gamma di eventi, dall’animazione agli spettacoli fino all’allestimento di eventi aziendali.