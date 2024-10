Nella tarda serata di venerdì, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Zigarelli ad Avellino per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto, una delle quali si è ribaltata. Cinque persone erano a bordo dei veicoli e, a causa del violento impatto, tre sono rimaste ferite; due di queste erano rimaste incastrate nell’abitacolo e sono state liberate dai soccorritori. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie. Gli altri due occupanti delle vetture non hanno riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia di Stato di Avellino per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.