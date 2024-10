Ottima prova del Nola sul campo della capolista ma al termine dei 90 minuti regna l’equilibrio. Erano i tre i punti che distanziavano l’Afragolese dal Nola. La posta in palio era alta e infatti il primo quarto d’ora è bloccato. Il Nola però prende il pallino del gioco e sale di ritmo. Al 20′ la prima occasione è per Dell’Orfanello che viene imbeccato da Cassandro in area, Puca esce e devia sulla rete esterna. 5 minuti più tardi ancora i bianconeri sono ancora pericolosi: Cacciatore crossa, la difesa respinge e Filosa tenta il tap-in ma Akrapovic salva la palla diretta in porta. Al 28′ ci prova Varsi con un tiro a giro ma Puca devia in corner. Al 31′ il Nola ha l’occasione per passare: Cozzolino imbecca Filosa che viene atterrato ed è rigore. Dal dischetto va Pozzebon che però si fa ipnotizzare da Puca che è poi miracoloso anche sul tap-in di Costanzo. Il Nola però ha ancora tempo per fare paura all’Afragolese nel primo tempo con Melillo, anche in questo caso Puca vola e devia. I ragazzi di mister Farina tornano rammaricati nell’intervallo ma cominciano la seconda frazione con lo stesso atteggiamento. Passa solo un minuto, infatti, e Dell’Orfanello scalda i guantoni di Puca che si distende nell’angolino e respinge. Pochi minuti dopo è Pozzebon a far gridare al gol ma il suo colpo di testa non va in rete. Il Nola spinge ma non riesce a trovare il vantaggio. Al minuto 80 i locali sono pericolosissimi: palla per Longo in area piccola, la sua conclusione però finisce sorprendentemente alta. All’89’ c’è tempo ancora per un brivido: cross di Filosa e girata di testa di Liccardi, la palla però va fuori di poco. Il Nola resta ancorato al treno per il primo posto e scenderà in campo già mercoledì nel turno infrasettimanale con la Frattese.

DICHIARAZIONI – “Ne usciamo con molto rammarico – ha affermato mister Farina – abbiamo avuto tantissime occasioni e i ragazzi hanno fatto una partita splendida. Con il mio staff è stato fatto un lavoro straordinario e si è visto. Siamo sulla strada giusta, abbiamo incontrato già squadre della parte sinistra e abbiamo fatto un ruolino di marcia molto positivo. Per infortuni e squalifiche siamo corti e dovremo per forza attivarci sul mercato. Oggi abbiamo giocato sempre per la vittoria e raccogliamo meno di quel che meritavamo. Ora ci aspetta la Frattese che, nonostante la classifica, non è una cattiva squadra e venderà cara la pelle”.

IL TABELLINO

AFRAGOLESE – NOLA 0-0

AFRAGOLESE: Puca, Akrapovic, Masullo, Nocerino, Amelio, Liccardo (38′ Di Fiore poi sostituito al 77′ da Grezio), Leone, Castro, Longo, Grieco (90′ Legnante), Di Paola (56′ Sicuro). A disposizione: Mola, Dequiec, Testa, Yangba, Di Serio. Allenatore: Andrea Ciaramella.

NOLA: Pellino, Cacciatore, Cassandro, Vitolo (77′ Pepe), Costanzo (73′ Liccardi), Cozzolino, Melillo, Dell’Orfanello, Varsi (93′ De Luca), Pozzebon (85′ Biason), Filosa. A disposizione: Angarelli, Caropreso, Pagano, Parisi, Papa. Allenatore: Francesco Farina.

ARBITRO: Isnardi di Albenga (assistenti Petruzziello di Avellino e Acunzo di Castellammare di Stabia).

NOTE: ammoniti Masullo, Liccardo, Longo e Nocerino per l’Afragolese; ammoniti Cozzolino e Vitolo per il Nola.

CLASSIFICA GIRONE A (ottava giornata): Afragolese 20; Castel Volturno e Real Forio 19; Albanova 18; Nola 17; Real Normanna 16; Ercolanese 14; Gladiator 13; Pomigliano e Quarto 12; Portici 10; Sant’Anastasia 9; Sessana 8; Virtus Afragola 4; Frattese, Micri, Montecalcio e Scafatese 3.