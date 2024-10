Rubano moto e tentano “cavallo di ritorno”: arrestati in tre

La Polizia di Stato ha arrestato tre persone per tentata estorsione: un uomo di 31 anni con precedenti di polizia, un ventenne e un diciannovenne. Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, erano state avviate in seguito al furto di un motociclo avvenuto martedì scorso. Gli investigatori hanno scoperto che il proprietario del veicolo era stato contattato da un uomo che gli aveva proposto di restituirgli il mezzo dietro pagamento di 3000 euro, chiedendogli di recarsi in via Luigi Landolfi per la consegna. I poliziotti, la scorsa notte, hanno accompagnato la vittima fino al luogo dell’incontro, dove hanno fermato i tre individui, trovando uno di loro in possesso della somma appena ricevuta. La moto è stata restituita al suo legittimo proprietario.