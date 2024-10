I carabinieri della compagnia di Baiano hanno arrestato un 31enne di Somma Vesuviana per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono svolti stanotte a Mugnano del Cardinale: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando, sulla strada statale 7bis, non è passato inosservato un Suv condotto dall’uomo. L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 24 involucri (contenenti complessivamente circa 10 grammi di cocaina) e 3.350 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e il 31enne, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al giudice per l’udienza di convalida.