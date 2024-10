Una serata dedicata al ruolo femminile nelle fiabe. È quella in programma sabato 5 ottobre a Visciano dove alle 19, nel Centro sociale Ruffino in piazza Lancellotti, l’associazione culturale “Ipazia Ets” presenterà il saggio “L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari” del folklorista e mitologo Paolo Battistel, pubblicato da Oligo. La serata, a cui prenderà parte l’autore del saggio, sarà introdotta dai saluti del sindaco di Visciano Sabato Trinchese e di Domenica Rossella del Consiglio direttivo Ipazia e proseguirà con la moderazione della docente Mariaelena Lazzaro, membro all’associazione, e con le conclusioni di Antonio Soviero, presidente di Ipazia e del Consiglio comunale di Visciano. Scrittore e profondo conoscitore del mito e del folklore europeo, Paolo Battistel ci conduce nei recessi più profondi delle fiabe, storie sacre e arcaiche generate all’alba dell’umanità e apparentemente tanto semplici da sembrare a molti soltanto delle “storie per bambini”. Dietro al velo di moralità e censura, il canto della fiaba risveglia l’essenza più profonda dell’essere umano. In questo testo l’autore si concentra sulla figura della donna – nei suoi infiniti volti e funzioni – all’interno delle fiabe, andando dalla dolce Rosaspina dal sonno incantato, verso principesse viziate, in fuga da un brutto ranocchio, fino a giungere ad oscure dee e streghe come Baba-Jaga. L’associazione Ipazia, che vede la cultura come perno fondamentale per una vera emancipazione sociale partendo dai piccoli centri urbani del Sud Italia, nei suoi due anni di attività si è ritagliata un proprio spazio nel contesto socioculturale campano, ospitando a Visciano personaggi di spicco della cultura e della società italiana come Tiziana Ferrario, Luigi De Magistris, Lorenzo Marone.