Il Pallone d’Oro di TikTok 3.0 fa tappa al Vulcano Buono di Nola domani 19 ottobre. Dalle 15 in piazza Capri (al coperto) si potrà assistere dal vivo all’evento calcistico più atteso dell’anno. In programma le semifinali e la finale per assegnare l’ambito trofeo, partito da Milano e che si concluderà nella struttura progettata da Renzo Piano. Si sfideranno i tiktoker da migliaia di followers @pirlasv, @andreafratino, @sergio_cp7, @gilbertnana11, @imister.diz8na, @_gabriellopeesss.

THE MAGICAL DOMES: Il primo teatro olografico d’Europa – Venerdì 15 ottobre alle ore 17.00 “The Magical Domes” si rivelerà al pubblico con l’apertura ufficiale della 4 cupole magiche, nelle quali sarà possibile compiere un autentico viaggio nella fantasia. Le strutture ipertecnologiche sono collocate nell’area esterna del Vulcano Buono, precisamente ingresso Sorrento. Le cupole sono le protagoniste di uno spettacolo senza precedenti, dove l’arte dell’artigianato artistico si fonde con la creatività e all’ingegno, rispettando l’ambiente. 7 aree tematiche, 2 in ognuna delle prime 3 più un’ottava area di 84 mq che ospita il Teatro Olografico (primo in Europa). In questi ambienti l’incredibile diventa realtà superando i confini dell’immaginazione. Un viaggio adatto a tutte le età, tra luci scintillanti, suoni coinvolgenti e colori sgargianti: l’obiettivo è stupire e creare ricordi indelebili.

NINO FRASSICA SI RACCONTA – Sabato 26 ottobre il primo appuntamento con il nuovo format Vulcano Buono Presenta. I grandi protagonisti del mondo dello spettacolo si racconteranno, durante un talk-show condotto da Giuseppe Loconsole, interagendo anche con il pubblico dal palco allestito in piazza Capri. Primo ospite della serata con inizio alle 18 sarà Nino Frassica. Nato a Messina, è uno degli attori più amati dal pubblico italiano, che grazie alla sua poliedricità è anche un apprezzato conduttore radiofonico e televisivo, nonché scrittore. Si potrà assistere allo show gratuitamente e porre le domande direttamente all’artista, grazie a una formula di spettacolo interattivo completamente innovativa.

GLI INCONTRI LETTERARI – Dal 27 al 30 ottobre gli amanti della lettura potranno assistere gratuitamente agli Incontri Letterari in Galleria, moderati da Autilia Napolitano, sul palco allestito in Piazza Capri. Questo il calendario:

Domenica 27 ottobre, 17:30 – “Dentro la borsetta. Un libro di una donna sola, ma di una sola donna”, diFrancesca Grassi (Atile)

Lunedì 28 ottobre, 17.00 – “La storia del giallo a Napoli”, di Ciro Sabatino (Homo Scrivens)

Martedì 29 ottobre, ore 17.00 – “Si ma… il lavoro vero?” di Claudio e Diana, ambasciatori della posteggia napoletana nel mondo. Prefazione di Catena Fiorello.

Mercoledì 30 ottobre, ore 17:30 – “Una famiglia allargata cane compreso” di Marianna Scagliola (Graus Edizioni)

HALLOWEEN – Giovedì 31 ottobre in piazza Capri, dalle 15.30 alle 19.20 ci sarà la grande festa di Halloween. Un pomeriggio ricco di attività e sorprese, tra musica, spettacoli e ospiti speciali. Ecco il programma: DJ con Baby Dance, Spettacolo dell’Artista Circense, Meet & Greet con Mascotte. Un’occasione unica per incontrare le mascotte preferite dai bambini. Special Guest Godzilla Animatronics: Un’imperdibile apparizione del leggendario Godzilla in versione animatronica, e Facepainting, per trasformarsi nei personaggi più spaventosi o divertenti della serata.

IL GRANDE PARCO DEL DIVERTIMENTO – Fino al 3 novembre, 6mila metri quadrati di attrazioni gratuite destinate alle famiglie. Dalla pista del baby kart ai tappeti elastici, o l’immancabile trenino e il tiro a segno, senza farsi mancare l’autoscontro o il sempreverde tagadà. Dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 21, il venerdì dalle 16 alle 23, mentre sabato, domenica e festivi il parco resterà aperto dalle 11 alle 24.