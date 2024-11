Nel cuore del quartiere popolare di Pontecitra, nel comune di Marigliano, i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, supportati dal Reggimento Campania, hanno effettuato un controllo straordinario. Il servizio ha incluso posti di blocco e numerose perquisizioni domiciliari, con l’obiettivo di contrastare attività illecite nell’area. In una delle abitazioni ispezionate, i militari hanno rinvenuto due pistole a salve prive del tappo rosso, complete di caricatori. In un altro appartamento, un 32enne aveva in casa quasi 28.000 euro in contanti, una macchinetta conta-soldi e un sistema di telecamere di sorveglianza posizionate strategicamente per monitorare eventuali interventi delle forze dell’ordine. Tre persone sono state denunciate per contrabbando di sigarette: venditori ambulanti erano stati sorpresi con tabacchi esposti su bancarelle improvvisate. In totale, sono stati sequestrati 4 chili di sigarette di contrabbando. Durante l’operazione, i carabinieri hanno fermato un giovane trovato in possesso di una modesta quantità di hashish. Inoltre, in un vano scala del quartiere, sono state scoperte sedici stecche di hashish, occultate e pronte per la vendita.