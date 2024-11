Campania, Anas: obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile sarà obbligatorio avere catene a bordo o montare pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali e dei raccordi autostradali in Campania. La misura è stata introdotta per garantire sicurezza nei periodi invernali sulle strade più esposte a condizioni meteo estreme, come neve o ghiaccio. L’obbligo non riguarda ciclomotori e motocicli, che potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose e di ghiaccio.

Di seguito i dettagli delle strade e raccordi autostradali dove si applica l’obbligo:

Raccordo Autostradale di Avellino (RA2): tra lo svincolo di Montoro Inferiore (km 13,700) e lo svincolo di Atripalda/innesto con SS7bis (km 30,440). Raccordo Autostradale di Benevento (RA9): dal casello autostradale di Benevento della A16 (km 0,000) fino allo svincolo di Benevento Est (km 12,500). Strada Statale 19 “delle Calabrie”: dall’intersezione con Contrada Fonti (km 78,170) fino al confine regionale (km 102,170). Strada Statale 19/Ter “Dorsale Aulettese”: dal Raccordo Sicignano-Potenza (km 0,000) fino alla SS19 al km 54,000 (km 14,152), in provincia di Salerno. Tangenziale Ovest di Benevento (SS752): dall’intersezione con la SS7 “Appia” (km 0,000) fino all’innesto con la SS372 “Telesina” (km 5,200). Strada Statale 87 “Sannitica”: dallo svincolo Zona Industriale-Torrecuso (km 78,573) fino al confine regionale (km 105,850), in provincia di Benevento. Strada Statale 372 “Telesina”: dallo svincolo Dragoni (km 20,000) fino a Benevento Est (km 71,140). Strada Statale 212 “della Val Fortore”: dallo svincolo di Benevento Ovest (km 0,00) allo svincolo di Pietrelcina (km 5,700) e da Pietrelcina (km 5,700) fino alla rotatoria con SP Beneventana (km 21,274); prosegue fino al confine regionale (km 49,670), in provincia di Benevento. Strada Statale 212/Var “Variante di Pietrelcina”: dallo svincolo di Pietrelcina (km 5,700) fino alla rotatoria con SP “Beneventana” (km 21,274). Strada Statale 369 “Appulo Fortorina”: dal confine regionale (km 7,200) fino allo svincolo con la SS212 (km 53,000), in provincia di Benevento. Strada Statale 90/bis “delle Puglie”: dall’innesto con la SS372 presso lo svincolo di Benevento Est (km 2,650) fino all’innesto con la SS90 presso la Stazione di Savignano (km 45,300), in provincia di Avellino.

Altri tratti includono:

SS90 “delle Puglie” : fino al confine regionale, attraversando vari svincoli.

: fino al confine regionale, attraversando vari svincoli. SS303 “del Formicoso” : dall’intersezione con la via Melfi fino alla SS425, in provincia di Avellino.

: dall’intersezione con la via Melfi fino alla SS425, in provincia di Avellino. SS7 “Via Appia” : tra Venticano-Castel del Lago e il confine regionale.

: tra Venticano-Castel del Lago e il confine regionale. SS166 “degli Alburni” : da Fonte di Roccadaspide fino all’intersezione con SS19 ad Atena Lucana, in provincia di Salerno.

: da Fonte di Roccadaspide fino all’intersezione con SS19 ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. SS517VAR “Bussentina”: tra Caselle in Pittari e SS19, in provincia di Salerno.

I tratti stradali soggetti all’obbligo di catene o pneumatici invernali saranno dotati di segnaletica verticale specifica. L’obbligo resta in vigore anche oltre il periodo indicato, se le condizioni meteorologiche lo richiedono, come in caso di neve o ghiaccio.