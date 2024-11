C’è anche lo stanziamento di tre milioni di euro per la realizzazione delle palestra per il liceo Niccolò Braucci di Caivano tra i tanti provvedimenti approvati dal Consiglio Metropolitano di Napoli nel corso della seduta tenutasi quest’oggi nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi. Una seduta che ha visto l’assise varare una manovra che ha finanziato complessivamente interventi per 111,7 milioni di euro per tutto il territorio metropolitano: in particolare, i consiglieri hanno dato il via a una serie di delibere che hanno previsto, tra l’altro, lo stanziamento di 56,6 milioni di euro in materia di edilizia scolastica, 20,2 milioni per la manutenzione delle arterie stradali di competenza dell’Ente, 6,9 per le coste, 28 milioni per cultura e sport e 2 milioni per lavori di efficientamento energetico al Complesso di Santa Maria la Nova. La quasi totalità degli stanziamenti proviene dall’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione 2023 sull’esercizio in corso.

SCUOLE PROVINCIA – Oltre ai fondi per la palestra che sarà realizzata – in collaborazione con il Commissariato straordinario di Governo – al servizio dei circa mille studenti del Liceo e del territorio di Caivano, nel settore scolastico il Consiglio ha stanziato un milione e 548mila euro per l’abbattimento dei capannoni e la bonifica dell’area presso l’istituto Marconi di Torre Annunziata, 1,4 milioni per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento del Barsanti di Pomigliano d’Arco e altrettanti fondi per il Rosmini di Palma Campania, 1,3 mln ciascuno per la sede centrale del Liceo Classico Marone di Meta, per il Liceo Carlo Levi di Marano, per il plesso centrale del Minzoni di Giugliano e per il Niglio di Frattamaggiore, mentre alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento dello Scientifico Brunelleschi di Afragola vanno 600mila euro. Un altro milione e 300mila euro sono stati destinati all’integrazione di 7 interventi già in essere: oltre al già citato Rosmini di Palma, 156mila euro cadauno vanno alla sede succursale del De Medici di Ottaviano e al Virgilio di Pozzuoli, mentre 235mila ciascuno vanno al Pertini di Afragola, al Ferraris di Marigliano e al Niglio di Frattamaggiore, in questi due ultimi casi per la nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio degli edifici scolastici di competenza, così come i 123mila euro previsti per la succursale del Munari di Castello di Cisterna. Anche la succursale del Vitruvio di Sant’Antonio Abate, attivata all’inizio dell’anno scolastico dalla Città Metropolitana con l’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” nello stabile di via Cesano, sarà dotata dall’Ente di piazza Matteotti di una palestra con un investimento di due milioni e mezzo di euro, in ottemperanza all’accordo stipulato con l’amministrazione comunale abatese, che cederà i suoli – circa 6.600 metri quadri – a titolo gratuito. Finanziati, inoltre, il risanamento delle facciate e opere varie per la sede centrale del liceo Scientifico Salvemini di Sorrento per 650mila euro e il completamento di un istituto scolastico superiore nel comune di Volla per 1.9 mln.

SCUOLE A NAPOLI – Una delibera specifica è stata invece dedicata agli interventi che saranno realizzati su 19 istituti scolastici del capoluogo, con uno stanziamento di 17,5 mln. In particolare, un milione e mezzo andrà per i lavori di adeguamento antincendio del Convitto Vittorio Emanuele II, appena dichiarato miglior Liceo della Città, e 1,2 mln al Genovesi, mentre per lavori di manutenzione straordinaria sono stati stanziati 1,2 ciascuno per il Giordani Striano e il Palizzi e un milione a testa per il Da Vinci e il Casanova. Il Consiglio Metropolitano ha destinato, altresì, un milione e 70mila euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento del Petriccione di San Giovanni a Teduccio e 240mila per i lavori di restauro e risanamento del Bernini.

ACCORDI QUADRO – Completano la cifra fondi per accordi quadro per la manutenzione straordinaria di impianti di climatizzazione con l’utilizzo di tecnologie avanzate come quella VRF, di cabine elettriche e per indagini geognostiche, oltre a quelli relativi ai lavori di manutenzione straordinaria delle impermeabilizzazioni di vari edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli per 12,9 milioni di euro. Disposta anche la copertura finanziaria per servizi di ingegneria e architettura relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito di lavori per 1,2 mln.

LE STRADE – Quindici milioni e 700mila euro sono stati stanziati per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade della Città Metropolitana di Napoli (9,2) e per un intervento di manutenzione straordinaria alla Galleria Monte Corvara, situata lungo la Sp 501 – Variante via Campana – tra i comuni di Pozzuoli e Quarto, in particolare per l’adeguamento degli impianti tecnologici per l’adeguamento alle normative antincendio (6,5 mln). Approvato, inoltre, il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente ai lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza stradale della ex SS 270 “Anello dell’Isola Verde” e delle Strade provinciali dell’Isola d’Ischia, per un importo complessivo di due milioni e mezzo di euro, da realizzarsi attraverso il sistema dell’accordo quadro con un unico operatore economico.

LE COSTE – L’Assise di Santa Maria la Nova ha anche previsto l’erogazione di fondi ai Comuni costieri della Città Metropolitana di Napoli per interventi di messa in sicurezza delle coste per 4,1 mln di euro, mentre 1,9 mln sono stati stanziati per garantire la continuità degli interventi previsti dall’Accordo quadro attualmente in corso. Per l’intervento di messa in sicurezza e stabilizzazione del versante in località Palazzo a Mare – Punta Vivara nel Comune di Capri previsto lo stanziamento di 910mila euro.

CULTURA E SPORT: 30 MILIONI – In relazione ai due obiettivi strategici “Sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la riqualificazione dell’offerta turistica” e “Potenziamento e riqualificazione dei luoghi dello sport”, il Consiglio Metropolitano ha stanziato 20 milioni di euro da destinare ai Comuni per la realizzazione e l’ammodernamento dei luoghi della cultura e di quelli destinati alla riqualificazione dell’offerta turistica (biblioteche comunali, auditorium, sale teatrali e cinematografiche, musei, gallerie d’arte, spazi espositivi permanenti, infopoint, per 9,4 mln) e degli impianti e spazi destinati allo sport e al tempo libero (impianti e spazi sportivi, campi da gioco, piste, piscine, palestre, parchi pubblici e parchi gioco, per 10,6). Circa 8 milioni previsti anche per la terza edizione del “Cartellone degli eventi metropolitani 2024-2025”, una programmazione di eventi con l’obiettivo di incrementare l’offerta attrattiva del territorio metropolitano, per valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, oltre che le eccellenze e le tradizioni artistiche, storiche, culturali e rappresentative delle identità locali.

TECNOLOGIA – Infine, il Consiglio ha stanziato anche 300mila euro per l’aggiornamento tecnologico del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e il miglioramento degli spazi museali elaborato dalla Fondazione Cives. Il progetto si propone di dotare il MAV di due sale completamente nuove, Mav Immersive, una sala immersiva dotata di proiettori laser e di sistemi audio e luci gestiti da remoto, e Virtual Room, che sarà allestita con scenografie panoramiche e dotata di sedute per la fruizione di contenuti in Virtual Reality, con visori di ultima generazione per la Realtà Virtuale (VR) e la Realtà Mista (MR). Prevista finanche l’acquisizione di nuovi contenuti ed exibit museali con applicazione dell’AI, l’intelligenza artificiale. Due milioni sono stati stanziati anche per i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento delle condizioni microclimatiche del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, che comprende il Chiostro maggiore e, in particolare, i locali al piano terra, compreso l’ex refettorio ora adibito a Sala Consiliare, e la sala del Coro Ligneo: gli interventi saranno volti al controllo della temperatura e dell’umidità dell’aria, per la salvaguardia e la valorizzazione di un bene monumentale di valore storico-artistico-architettonico.