Si è conclusa la campagna di Controlli Agroalimentari condotta dai carabinieri forestali in Campania, mirata a garantire la corretta applicazione delle normative del settore, la tutela del “Made in Italy” e la sicurezza dei consumatori. L’attività si è concentrata sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari lungo tutta la filiera, con particolare attenzione ai prodotti a marchio Dop, Igp e Stg. Su 99 controlli eseguiti, oltre la metà sono risultati non conformi: 45 sanzioni amministrative per un totale di 80.000 euro e 7 denunce penali.

GLI INTERVENTI: Taurasi (Avellino): sequestrati 17.200 litri di vino sfuso e 4.000 litri imbottigliati, entrambi privi di tracciabilità ed etichettatura, per un valore complessivo di 106mila euro. Riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie in un’attività di stoccaggio. Forino (Avellino): sequestrati 65 chilogrammi di prodotti alimentari (soppressate, caciocavalli e guanciale) privi di sistema di rintracciabilità, elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Giugliano in Campania, Tufino e Marigliano: denunciati i titolari di tre pizzerie per frode in commercio: gli ingredienti dichiarati come prodotti di alta qualità (Pomodoro San Marzano Dop, Provolone del Monaco Dop) non erano mai stati acquistati; Frattaminore: Scoperte castagne di origine albanese vendute come italiane. Il titolare è stato denunciato per frode e contraffazione di indicazioni geografiche. Parco Nazionale del Vesuvio: Sanzionata un’azienda che commercializzava pomodori etichettati come Pomodoro del Piennolo, senza essere iscritta nei registri di controllo del prodotto Dop. Buonabitacolo (Salerno): sequestrati 1.010 chilogrammi di miele in un laboratorio privo di autorizzazioni (Scia) e di formazione obbligatoria dell’apicoltore. Benevento e San Giorgio del Sannio: Presso 4 pescherie sono stati sequestrati circa 100 chilogrammi di prodotti ittici senza etichettatura. In un deposito, sequestrati 400 litri di olio stoccati in contenitori anonimi. Elevata una sanzione di 1.500 euro. Caserta: In una sala da ballo, rinvenuti alimenti in cattivo stato di conservazione (ricotte, lupini, mortadella) e 20 chilogrammi di prodotti senza tracciabilità, Denunciato il titolare, sequestrati gli alimenti e sospesa l’attività per irregolarità nei luoghi di lavoro, anche a causa della presenza di un lavoratore irregolare.