I carabinieri sono intervenuti questa mattina in un cantiere presso il centro commerciale “Maximal Pompeii”, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo 28 novembre. Un grave incidente ha coinvolto un operaio di 29 anni, a seguito del cedimento di una parte della tettoia in costruzione. L’uomo ha riportato politraumi da schiacciamento ed è stato trasferito in stato di incoscienza dal personale del 118 all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni sono critiche. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro dell’area per consentire l’avvio delle indagini. Sul luogo, oltre ai carabinieri, è atteso il personale dell’Asl. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

AGGIORNAMENTO – l’operaio è vigile, stabile e non riporta fratture. É fuori pericolo.