Coppa Italia, il Nola sbanca il “Solaro”: l’Ercolanese va ko

Il Nola batte il primo colpo nell’andata dei quarti di Coppa Italia Dilettanti, vincendo in trasferta per 2-1 contro l’Ercolanese allo stadio “Solaro”. Nonostante le assenze degli squalificati Melillo, Pozzebon e Vitolo, mister Farina schiera Liccardi dal primo minuto, ed è proprio lui a firmare la rete del vantaggio: Cozzolino guadagna un fallo sulla destra, Castagna calcia una punizione precisa, e Liccardi di testa insacca l’1-0. L’Ercolanese però pareggia al 16′ grazie a una spettacolare rovesciata di Malafronte. I bianconeri riprendono il controllo del gioco e ritrovano il vantaggio al 33’ con Dell’Orfanello, che sfrutta un cross di Cozzolino per battere il portiere. Nella seconda parte di gara, il Nola sfiora il terzo gol: al 75′ Caccavallo serve Filosa, che però manda di poco a lato. La vittoria rappresenta un passo importante in vista del ritorno, che si terrà allo Sporting.

LE DICHIARAZIONI – Mister Francesco Farina ha commentato: “Partita durissima contro un avversario forte. Nonostante le assenze, chi è sceso in campo ha dato il massimo. Il successo è meritato, ma la qualificazione resta aperta. Al ritorno non giocheremo per difenderci, scenderemo in campo per vincere. Con il calendario fitto e le tante gare in pochi giorni, serve una rosa lunga, e per fortuna noi ce l’abbiamo”.

Anche Vincenzo Liccardi ha espresso soddisfazione: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, siamo stati bravi a partire subito con il piede giusto. Non possiamo però abbassare la guardia, anche loro sono un’ottima squadra. La Coppa è importante per noi, e siamo pronti a lottare fino in fondo in tutte le competizioni”.

IL TABELLINO

ERCOLANESE – NOLA 1-2

ERCOLANESE: Maiellaro, Balzano, Esposito Gia. (46′ Di Cristofaro), Tarascio (91′ Carnicelli), Avella, Di Nunzio, Ciccarelli (61′ Pellecchia S.), Acunzo (69′ Abdallah), Esposito Ge. (61′ Celiento), Esposito Al., Malafronte. A disposizione: Vysochynskyi, Pellecchia C., Giacco, Fiele. Allenatore: Salvatore Ambrosino.

NOLA: Pellino, Cacciatore, Cassandro, Pepe, Costanzo, Dell’Orfanello, Castagna (77′ Biason), Cozzolino (94′ De Luca), Filosa (82′ Chianese), Varsi (71′ Caccavallo), Liccardi. A disposizione: Angarelli, Pagano, Caropreso, Parisi, Setaro. Allenatore: Francesco Farina.

ARBITRO: Guarino di Avellino (assistenti Morra di Napoli e Sgariglia di Napoli).

RETI: Liccardi 7′ (N), Malafronte 16′ (E), Dell’Orfanello 33′ (N).

NOTE: ammoniti Esposito Gia. e Avella per l’Ercolanese; ammonito Dell’Orfanello per il Nola.