San Giuseppe Vesuviano, fratelli in affari per droga: arrestati

Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due fratelli napoletani di 50 e 54 anni accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, impegnati in un’operazione di sorveglianza in via Vernilli Ciommi, hanno notato quattro episodi sospetti: diverse auto si avvicinavano all’abitazione dei fratelli, i cui occupanti ricevevano qualcosa in cambio di denaro. I poliziotti sono intervenuti bloccando gli acquirenti, trovati in possesso delle dosi appena acquistate e segnalati per uso personale. I successivi controlli nell’abitazione dei due uomini hanno portato al sequestro di circa 5 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 55 euro in contanti. Durante l’operazione, gli agenti hanno sorpreso la madre dei due uomini mentre cercava di lanciare dal balcone un panno arrotolato. Fermata dagli agenti, è stata trovata in possesso di un panetto di hashish da 63 grammi e un involucro di cocaina da 35 grammi. Per questo gesto, la donna è stata denunciata per favoreggiamento.