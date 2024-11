Il Nola soffre, ma alla fine ottiene il pass per la semifinale di Coppa Italia Dilettanti. Un pareggio rocambolesco negli ultimi secondi del match contro l’Ercolanese ha permesso ai nolani di superare il turno grazie al risultato complessivo. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d’andata ad Ercolano, il Nola si presentava al ritorno con diverse novità di formazione. Mister Francesco Farina ha optato per un ampio turnover, lasciando a riposo pedine chiave come Varsi, Pellino, Cacciatore e il capitano Biason. In campo dal primo minuto invece Angarelli, Castagna e il tridente offensivo formato da Melillo, Filosa e Costanzo. Il match si è rivelato equilibrato sin dai primi minuti. La prima grande occasione è arrivata al 25′, quando un errore difensivo dell’Ercolanese ha permesso a Filosa di calciare, trovando però l’opposizione del portiere Maiellaro. Nella ripresa, la gara si è accesa: al 66′, Filosa ha mancato un pallone d’oro sul secondo palo dopo un cross perfetto di Costanzo. Altre chance non concretizzate hanno alimentato la pressione del Nola, ma a sorpresa, al 77′, è arrivato il vantaggio dell’Ercolanese. Malafronte, con uno stacco imperioso, ha battuto Angarelli sugli sviluppi di un cross dalla sinistra. Il Nola non si è arreso, cercando disperatamente il pareggio. Dopo un salvataggio di Maiellaro su Pozzebon, il momento decisivo è arrivato nei minuti di recupero. Dell’Orfanello, con una delle sue proverbiali accelerazioni, è stato atterrato in area, guadagnandosi un rigore. Dal dischetto, Pozzebon non ha sbagliato, facendo esplodere di gioia i nolani. Il match si è chiuso sul punteggio di 1-1, sufficiente per il Nola per accedere alla semifinale, dove affronterà la Sessana.

DICHIARAZIONI – Al termine della gara, mister Francesco Farina ha commentato: “È stata una partita equilibrata. Abbiamo avuto tre grandi occasioni, ma il loro portiere è stato straordinario. Loro hanno segnato un gran gol proprio mentre stavamo provando una difesa a tre. Alla fine, credo che il pareggio sia stato meritato. I ragazzi hanno dimostrato grande carattere, nonostante le difficoltà che stiamo affrontando. Ora pensiamo alla Sessana, consapevoli che il percorso è ancora lungo. Le competizioni si vincono con una società forte, non solo con giocatori e allenatori”. Il Nola attende ora il sorteggio per scoprire se giocherà l’andata della semifinale in casa o in trasferta.

IL TABELLINO

NOLA – ERCOLANESE 1-1 (ANDATA 2-1)

NOLA: Angarelli, Caropreso (46′ Cacciatore), Cassandro, Pepe (76′ Chianese), Costanzo, Dell’Orfanello, Castagna (59′ Biason), Cozzolino, Filosa (71′ Vitolo), Pozzebon, Melillo (59′ Varsi). A disposizione: Pellino, Pagano, De Luca, Papa. Allenatore: Francesco Farina.

ERCOLANESE: Maiellaro, Balzano, Fiele (70′ Ciccarelli), Tarascio, Di Nunzio, Riccio, Mele (58′ Di Cristofaro), Esposito A. (70′ Giacco), Malafronte, Abdallah (70′ Damiano), Celiento (80′ Nuvoli). A disposizione: Vysochynskyi, Esposito F., Pellecchia C., Pellecchia S.. Allenatore: Salvatore Ambrosino.

Arbitro: Pagnotta di Nocera Inferiore (assistenti Chianese di Caserta e Coiro di Sala Consilina).

Reti: Malafronte 77′ (E), Pozzebon rig. 96′ (N).

Note: ammoniti Costanzo per il Nola e Abdallah per l’Ercolanese.