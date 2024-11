Marigliano, scontro auto-scooter: muore un 17enne, ferito l’amico

Tragedia nella tarda serata di ieri in via Nuova del Bosco, nel comune di Marigliano. Un’auto e uno scooter si sono scontrati, causando la morte di Simone Caliendo, un diciassettenne studente residente nella frazione di Faibano. Il conducente dell’auto, un uomo di 79 anni, ha riportato solo ferite lievi. In sella allo scooter, oltre a Simone, viaggiava un altro 17enne, rimasto ferito ma non in gravi condizioni. Simone è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, ma è deceduto durante il tragitto a causa delle gravi lesioni riportate. La salma del giovane è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso indagini e rilievi per chiarire la dinamica del tragico incidente.