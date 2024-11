Musica, storia e letteratura si fondono nelle pagine di “Dint’ ‘o scuro”, una musicassetta letteraria speciale, scritta da Marzo Zurzolo, uno dei maggiori sassofonisti italiani, con gli scugnizzi di Scampia. Una musicassetta dedicata alle quattro giornate di Napoli, momento in cui i napoletani scacciarono i nazisti. Una storia di Resistenza con all’interno una colonna sonora inedita realizzata appositamente per il volume da Marco Zurzolo. Un progetto articolato che coniuga in modo ben definito due aspetti: un lato A scritto dal premiato sassofonista e un lato B scritto dagli Scugnizzi di Scampia con pensieri emozionanti riferiti non solo a Napoli ma anche alle condizioni di vita. Un vero inno alla cultura partenopea in cui si evince tutto l’amore e la passione di Zurzolo per la sua terra ed in particolare per la musica che esce fuori con tutta la forza possibile, a cominciare proprio dalle dimensioni e dalla “struttura” del libro. Un libro che si legge tutto d’un fiato facendo riscoprire la Napoli più vera e affascinante dei nostri tempi. (Autilia Napolitano)

“Dint’ ‘o Scuro” di Marco Zurzolo. Edito da Marotta&Cafiero, prezzo: 8 euro

