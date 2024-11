Il Pomigliano ferma il lanciatissimo Real Forio tra le mura amiche del Gobbato in una gara dove per larghi tratti ha tenuto il pallino del gioco, peccando solo nella fase realizzativa. E’ mancato solo il gol ai ragazzi di mister Rea, che danno prova di maturità contro gli isolani guidati da mister Carlo Sanchez.

PRIMO TEMPO – I granata partono con il piede sull’acceleratore ed hanno la ghiotta possibilità di indirizzare la gara sui giusti binari già al 3′. Tassiero lancia Di Prisco sul limite destro dell’area di rigore, il numero 7 granata entra nel rettangolo dei 16 metri ma viene atterrato da Di Costanzo, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Siciliano si fa però ipnotizzare da Mazzella che riesce a deviare fuori il tiro dagli 11 metri, con la gara che resta sullo 0-0. Al 7′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per gli isolani, Bellarosa è abile ad allontanare il pallone e a bloccare il successivo tiro dalla distanza. Al 17′ ancora pericoloso il Pomigliano: Siciliano scambia con Principe, che restituisce la palla al 10 e allarga verso Di Prisco, che tenta nuovamente l’incursione in area, rasoterra a cercare Sinisalchi, ma la difesa del Forio fa muro e riesce ad allontanare una palla velenosa. Al’ 21 Siciliano, prova a sorprendere Mazzella con un calcio di punizione dall’out di destra, l’estremo difensore ischitano è costretto a deviare in angolo. Al 30′ azione pericolosa degli ospiti con Mosca che serve al limite dell’area Castagna, tiro velenoso con Bellarosa che respinge il pallone che carambola su Tommasini, restando pericolosamente in area, il numero 1 granata si lancia sulla sfera per bloccarla e sventa il pericolo. Al 39′ Pomigliano pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la difesa ischitana che allontana la sfera fuori dall’area, dove è però pronto Cardone, che prova la conclusione dalla distanza impegnando Mazzella che blocca in due tempi il pericoloso rasoterra. Il primo tempo si chiude a reti bianche.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il Pomigliano si fa vedere subito in avanti con un pericoloso cross di Siciliano verso Principe su cui Mazzella non è preciso nell’uscita, ma riesce fortuitamente ad allontanare la sfera. Al 59′ traversone di Siciliano che pesca in area Tassiero che prova la sponda al centro, ma la difesa allontana, sul pallone si avventa Sirabella che prova a sorprendere Mazzella da fuori area, ma l’estremo difensore blocca la sfera. Al 63′ ancora padroni di casa pericolosi sugli sviluppi di un calcio d’angolo su cui si avventa di testa Liccardi, la palla viene deviata nuovamente in angolo dalla difesa. La nuova battuta dalla bandiera è diretta in porta, con Mazzella che smanaccia il pallone e salva ancora il Real Forio. Al 34′ spiovente in area ischitana di Sirabella, il pallone viene respinto dalla difesa, fuori dall’area la sfera viene raccolta da Matute che prova il tiro dalla distanza, ma la palla si spegne a lato. L’occasione più nitida della gara arriva al 81′, Moccia è abile a recuperare un rimbalzo a centrocampo, sponda verso Siciliano che lancia Prince, il numero nove si ritrova solo in area a tu per tu contro il portiere, ma il tiro è impreciso e finisce alto sopra la traversa. Al 85′ il Forio prova la conclusione da fuori area con Di Meglio, Bellarosa è attento e pare senza problemi. L’ultimo squillo è di Moccia con un calcio di punizione da metà campo, lo spiovente in area vede la palla carambolare su un difensore del Forio per poi essere bloccata da Mazzella. Nessuna emozione nei 4 di recupero che portano la gara al triplice fischio. Quinto risultato utile consecutivo per gli uomini di mister Rea che lasciano il campo tra gli applausi di un “Gobbato” che ha sostenuto per 90 minuti ed oltre la squadra senza fermarsi.

IL TABELLINO

POMIGLIANO – REAL FORIO 0-0

POMIGLIANO: Bellarosa, Sirabella, Siniscalchi (75′ Dorato), Matute, Tommasini, Liccardi, Di Prisco, Cardone, Principe, Siciliano (83′ Viglietti), Tassiero (77′ Moccia). A DISP. D’Aquino, Piscopo, Campana, Tansella, Nelli Tagliaferro, Granato. ALLENATORE Felice Rea.

REAL FORIO: Mazzella, Castagna, Arcamone (67′ Pistola), Mosca, Aniceto (67′ Di Meglio), Tomasin, Pelliccia (46′ Sogliuzzo), Cabrera, Di Costanzo, Buono (80′ Iaccarino), Acosta (60′ Fernandes). A DISP. Santaniello, Delgado, Iacono, Di Lorenzo. ALLENATORE Carlo Sanchez.

ARBITRO: Enrico Pappalardo (Crema)

ASSISTENTI: Salvatore Forgione (Avellino) e Christopher RUSSO (Ariano Irpino)

AMMONITI: Tommasini e Moccia (Pomigliano), Arcamone (Real Forio)

ANGOLI: 7-1

RECUPERO: 0′ minuti primo tempo – 4′ minuti secondo tempo