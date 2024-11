Due squali volpe trovati morti sulla spiaggia di Torre del Greco

Nella mattinata di ieri, un cittadino ha segnalato alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco la presenza di due squali volpe senza vita nelle acque antistanti la spiaggia in località “La Scala”, vicino al confine con Ercolano. Gli uomini della Guardia Costiera, guidati dal Capitano di Fregata Leonello Salvatori, sono intervenuti per verificare la situazione. Con il supporto di un veterinario dell’Asl Napoli 3 Sud, hanno coordinato le delicate operazioni di recupero dei due squali, esemplari di circa 4 metri di lunghezza e dal peso stimato di circa 200 kg ciascuno. Gli squali sono stati trasferiti presso l’Istituto Zooprofilattico di Portici per le analisi necessarie ad accertare le cause della loro morte. Numerosi bagnanti e curiosi si sono radunati per assistere alle operazioni. Gli squali volpe, che appartengono alla famiglia degli Alopiidae, possono raggiungere fino a 7 metri di lunghezza, ma non rappresentano solitamente un pericolo per l’uomo.