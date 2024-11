Il Nola continua a volare alto e si porta momentaneamente in vetta alla classifica, a pari punti con il Real Forio (l’Afragolese è impegnata domani nel derby), grazie alla vittoria casalinga contro la Sessana. In un insolito match di sabato allo Sporting Club, anticipato per via del turno infrasettimanale di Coppa, i bianconeri si impongono 2-0 e attendono con impazienza il risultato della partita dell’Afragolese per confermare la posizione.

LA PARTITA – Mister Francesco Farina, nonostante le assenze di Vitolo e del lungodegente Dentice, schiera una formazione competitiva, con l’inserimento del nuovo acquisto Castagna e del rientrante capitano Biason. Dalla panchina, pronti a subentrare, Liccardi, Caccavallo e il neo-arrivato Chianese. Il Nola inizia la partita con grinta, sfiorando il gol già all’8° minuto, quando Melillo, su un cross dalla sinistra, manca di poco la porta. La svolta arriva cinque minuti dopo: Cacciatore mette al centro un cross perfetto per Pozzebon, che insacca di testa portando i bianconeri in vantaggio. Al 15° il Nola sfiora il raddoppio con Varsi, ma Scolavino nega la gioia del gol con un’ottima parata. Nel secondo tempo, la squadra di Farina continua a dominare, e al 71° arriva il definitivo 2-0 grazie a una splendida azione: Melillo sfonda sulla fascia, Dell’Orfanello mette al centro per Varsi, che stoppa e piazza il pallone all’angolino. Con il doppio vantaggio, il Nola gestisce senza problemi il resto della gara, portando a casa tre punti importanti senza mai rischiare.

DICHIARAZIONI – Mister Francesco Farina si è detto soddisfatto della prestazione: “Abbiamo fatto una mezz’ora iniziale davvero incredibile, creando molte occasioni e segnando un gol che, secondo me, è stato annullato ingiustamente. La squadra ha gestito bene e poi chiuso la partita. Siamo un gruppo che gioca con tanti attaccanti e mantiene comunque una difesa solida. La miglior difesa, a volte, è proprio l’attacco. Mercoledì ci aspetta una sfida dura a Ercolano per l’andata dei quarti di Coppa Italia, dove dovremo cercare di partire subito forte e fare una grande prestazione.”

Anche Alfredo Varsi ha commentato positivamente la vittoria: “Abbiamo approcciato la gara nel modo giusto sin dall’inizio e siamo riusciti a chiuderla come volevamo. Sapevamo che la Sessana era una squadra organizzata, ma l’abbiamo gestita bene. La Coppa è un obiettivo importante perché rappresenta una seconda via per la Serie D. La sfida contro l’Ercolanese si giocherà su 180 minuti, e partire in casa loro sarà difficile, ma siamo consapevoli della nostra forza.”

PROSSIMO APPUNTAMENTO – Per il Nola, il riposo sarà breve: mercoledì affronteranno l’Ercolanese in trasferta, per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia.

IL TABELLINO

NOLA – SESSANA 2-0

NOLA: Pellino, Cacciatore, Pepe, Cassandro, Dell’Orfanello, Biason (74′ Caccavallo), Castagna (58′ Filosa), Melillo (85′ Chianese), Cozzolino, Varsi (73′ Costanzo), Pozzebon (81′ Liccardi). A disposizione: Angarelli, Pagano, Parisi, De Luca. Allenatore: Francesco Farina.

SESSANA: Scolavino, Pollio, Costigliola (74′ Borrelli), Rinaldi, Panaro, Viglietti (78′ Esposito), Carannante, Verde (72′ Brasiello), Di Martino, Pisani, Signorelli (81′ Del Giudice). A disposizione: Palermo, Severino, D’Abronzo, Musella, Calone. Allenatore: Gennaro Illiano.

ARBITRO: Teta di Battipaglia (assistenti Martello di Torre del Greco e Orazio di Frattamaggiore)

RETI: Pozzebon 13′ e Varsi 71′.

NOTE: ammonito Pellino per il Nola, Verde e Rinaldi per la Sessana.