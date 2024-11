Cicciano, colpo in farmacia: inseguimento e arresto di due ladri

CICCIANO (alads) – Notte movimentata a Cicciano, dove un colpo in farmacia si è trasformato in un inseguimento a tutta velocità. Alcuni individui travisati hanno sfondato la vetrina della farmacia “Manni” in via Borgo Corpo di Cristo, riuscendo a portare via la cassa continua. Il rumore dello scasso ha allertato i residenti, che hanno prontamente chiamato il 112, fornendo ai carabinieri una descrizione dettagliata dell’auto usata per la fuga. I militari della sezione radiomobile di Nola si sono subito lanciati all’inseguimento, affiancati da altre pattuglie disposte strategicamente lungo le possibili vie di fuga. La corsa è terminata dopo quasi 10 chilometri, quando l’auto in fuga, rubata e ormai braccata, si è schiantata contro un palo della luce. I malviventi, due trentenni di origini rom, hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati fermati e arrestati poco dopo. Ora dovranno rispondere di concorso in rapina impropria, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.