Scontro tra auto e moto: tre feriti, 18enne in gravi condizioni

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Purgatorio a seguito di un grave incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, un’utilitaria, guidata da un 21enne del posto, si è scontrata frontalmente con uno scooter, che gli si era parato improvvisamente contro. Alla guida dello scooter c’era un 20enne, con a bordo un passeggero di 18 anni. L’impatto ha sbalzato lo scooter, che è andato a colpire un secondo ciclomotore in marcia, condotto da un 14enne. I due giovani centauri sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco, fortunatamente senza essere in pericolo di vita. Più gravi invece le condizioni del passeggero 18enne del primo scooter, trasferito all’ospedale del Mare. Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.