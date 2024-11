Esplosione a Ercolano: morte tre persone, si cercano dispersi

Una violenta esplosione si è verificata in uno stabile situato in via Patacca, nella periferia di Ercolano. Secondo le prime informazioni, il bilancio provvisorio parla di almeno tre morti accertati (ancora da indentificare), mentre si teme che ci siano ancora persone disperse. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ercolano, affiancati da squadre dei Vigili del Fuoco e ambulanze. Lo scoppio sembrerebbe essersi originato all’interno di un capannone, che potrebbe aver contenuto materiali esplosivi, tra cui fuochi d’artificio, ma al momento tale circostanza non è ancora stata confermata ufficialmente. Dal sito dell’esplosione si innalza una densa colonna di fumo, visibile da una grande distanza. Via Patacca è una zona piuttosto isolata, situata al confine tra i comuni di Ercolano e San Giorgio a Cremano, caratterizzata dalla presenza di aree verdi e agricole. Le autorità stanno procedendo con le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, mentre proseguono le indagini per accertare le cause e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.