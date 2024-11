I carabinieri del nucleo forestale di Napoli hanno denunciato il titolare di un’azienda di Frattaminore specializzata nella lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi per frode in commercio e contraffazione di indicazioni geografiche e dop. I militari, durante un controllo nell’area agricola del comune, hanno scoperto che l’azienda commercializzava come italiani prodotti agroalimentari provenienti in realtà dall’Albania. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 70 chilogrammi di castagne e 35 chilogrammi di farina di castagna, confezionati con etichette riportanti in modo fraudolento la dicitura “prodotto italiano”. L’indagine ha fatto emergere un sistema di etichettatura ingannevole volto ad accrescere il valore commerciale dei prodotti attraverso la falsa indicazione di origine italiana, riconosciuta generalmente per una qualità superiore e una filiera controllata.