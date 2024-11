Gli agenti della Polizia Stradale di Napoli Nord hanno fermato un’auto di grossa cilindrata in prossimità del casello autostradale dell’A1, in direzione sud. A bordo del veicolo, due uomini hanno destato sospetti quando, dopo aver superato il casello, il conducente ha eseguito una manovra insolita posizionandosi dietro a un autoarticolato, presumibilmente nel tentativo di eludere il controllo. Gli agenti hanno prontamente intimato l’alt. Durante il controllo, i due individui hanno mostrato segni di insofferenza e nervosismo. La perquisizione ha portato alla scoperta di circa 60mila euro in contanti nascosti all’interno di un borsone, assieme a diversi monili in oro e un coltello, di cui i due non hanno saputo spiegare la provenienza. Entrambi, residenti a Roma e con precedenti di polizia, sono stati denunciati per porto di armi o oggetti atti a offendere e ricettazione.