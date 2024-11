Lite per futili motivi finisce a coltellate: arrestato 42enne

Nella notte tra martedì e mercoledì, la Polizia di Stato ha fermato un 42enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per tentato omicidio. L’uomo è stato successivamente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere disposta dall’Autorità Giudiziaria. L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, che ha inviato una pattuglia presso l’ospedale Moscati di Aversa, dove era stato ricoverato un uomo con gravi ferite da arma da taglio all’addome. Le prime indagini hanno permesso di accertare che la vittima, durante una lite per futili motivi avvenuta in via Giulio Cesare a Melito di Napoli, era stata aggredita e colpita con quattro fendenti all’addome, riportando lesioni potenzialmente letali. Grazie a un’indagine lampo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato il presunto responsabile. Quest’ultimo è stato intercettato e fermato in via Ticino, sempre a Melito di Napoli. Nella giornata di mercoledì, al termine della convalida del fermo, l’uomo è stato trasferito in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.