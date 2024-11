I carabinieri sono intervenuti, questa notte, al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove un 19enne napoletano è stato trasportato dai familiari con una ferita d’arma da taglio. Il giovane ha riportato una lesione al retto addominale, con una prognosi di 15 giorni. Attualmente è ricoverato in osservazione, ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte nei pressi dell’uscita della metropolitana di Scampia-Piscinola. Le indagini preliminari hanno fatto luce su una lite avvenuta tra il 19enne e una 15enne, che si conoscono ma non risultano essere fidanzati. Al termine della discussione, la ragazza avrebbe aggredito il giovane con un oggetto affilato, ferendolo all’addome. I militari, attraverso i primi accertamenti, hanno raccolto elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti. La 15enne è stata segnalata alla Procura per i Minorenni e dovrà rispondere del gesto. Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.