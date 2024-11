Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani casertani, di 21 e 28 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e possesso di armi, sono stati fermati dalla Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord durante un servizio di controllo sull’autostrada A30, nei pressi dello svincolo di Nola. Gli agenti hanno bloccato l’autovettura, che viaggiava a velocità sostenuta e sorpassava sulla destra. Insospettiti dal comportamento degli occupanti, hanno proceduto a un’ispezione del veicolo, rinvenendo 1.960 euro in contanti, dosi di cocaina e crack, nonché centinaia di pasticche di ecstasy e Mdma. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare ulteriori 4 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e 4 cartucce calibro 12, illegalmente detenute dal 21enne, che è stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizionamento. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Nola, i due giovani sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Poggioreale, dove rimarranno in attesa dell’udienza di convalida.