Nella notte, i carabinieri sono intervenuti sulla strada statale 145 Sorrentina, in località Bikini, per un grave incidente stradale. Un 18enne di Castellammare di Stabia, in sella alla propria moto, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muretto. Insieme a lui viaggiava una ragazza di 17 anni. Il giovane è deceduto sul colpo a causa del violento impatto, mentre la ragazza, gravemente ferita, è stata immediatamente soccorsa e trasferita d’urgenza all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni sono critiche, e al momento è ricoverata in pericolo di vita. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.