Il maltempo con forti raffiche di vento ha messo in difficoltà oggi l’intera provincia di Avellino, impegnando i vigili del fuoco in circa cinquanta interventi di soccorso. La sala operativa del comando di via Zigarelli è stata sommersa da centinaia di richieste per caduta di alberi, rami pericolanti e danni causati dall’acqua. Tutte le squadre disponibili, sia della sede centrale che delle cinque sedi distaccate, sono state mobilitate, con il richiamo del personale libero dal servizio per fronteggiare l’emergenza. Gli interventi più significativi hanno interessato diverse aree: numerosi alberi e rami caduti lungo la Statale 88 che collega Avellino a Benevento, oltre che nei comuni di Altavilla Irpina, Bisaccia, Montemarano, Roccabascerana, Montemiletto, Montefredane, Cervinara, Montoro, Torella dei Lombardi, Capriglia Irpina, Montecalvo Irpino, Grottolella, Contrada e Forino. In città, tra gli interventi di rilievo, spicca la caduta di un grosso ramo nel piazzale antistante una scuola di via Morelli e Silvati. Fortunatamente, il ramo ha solo danneggiato un’auto in sosta senza causare feriti.