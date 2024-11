Il “Vulcano Buono” di Nola aggiunge un’altra vetrina prestigiosa alla sua galleria. Il noto marchio di abbigliamento ed accessori “Mango” ha aperto i battenti nel centro commerciale progettato da Renzo Piano. Fondato nel 1984 a Barcellona da due fratelli spagnoli di origine turca Isak e Nahman Andic, oggi “Mango” è una nota azienda internazionale con oltre 3mila negozi in più di 100 Paesi, assicurandosi da tempo un posto tra le più note catene di moda high-street. È stata una delle prime aziende catalane a sbarcare online, avendo lanciato il proprio sito web nel 1995 e il negozio online nel 2000. Il nome “Mango” indica l’obiettivo prioritario dell’azienda: essere popolari e conosciuti in tutto il mondo, proprio come il frutto che ha lo stesso nome e significato in tutto il mondo. Già dallo scorso anno l’azienda ha lanciato un nuovo piano di espansione in Italia, aprendo 15 nuovi negozi per un totale che superato il muro dei 100, mentre in tutto il 2024 sono state previste altre 18 nuove aperture. A partire dal 2011 “Mango” ha scelto come testimonial prima Kate Moss, poi la modella australiana Miranda Kerr. Nel 2008 è stata poi lanciata la linea uomo, che ha avuto come testimonial il calciatore francese Zinédine Zidane e il catalano Gerard Piqué fino ad arrivare nel 2022 all’attaccante dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann.