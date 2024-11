Nola, il sindaco Carlo Buonauro conferma le dimissioni

NOLA (nl) – Nola non ha più il sindaco. Poco prima di mezzanotte l’ormai ex primo cittadino Carlo Buonauro avrebbe inviato all’ente di piazza Duomo un documento ufficiale via pec per confermare le dimissioni protocollate 20 giorni fa. Dopo il “Tetracomio”, documento per cercare di arginare la profonda crisi di governo e soprattutto dopo lo scandalo nato con l’inchiesta della trasmissione “Le Iene”, la situazione non è migliorata. Ieri altra giornata convulsa con il Buonauro che ha pubblicato una storia social con un documento della giunta dal titolo “importante è finire” con una sorta di bilancio finale della sua amministrazione e con la chiosa in latino “de hoc satis” (di ciò basta) che di fatto annunciava la sua scelta di lasciare la guida della città.