Napoli, culla del giallo: il “viaggio” di Sabatino tra scrittori e delitti

Un appassionante percorso all’interno di un genere letterario, il giallo, nel segno di una città e di un territorio che hanno dato un contributo decisivo alla sua formazione e assiste ora a una straordinaria e iconica fioritura. E’ questo il punto di partenza del viaggio firmato da Ciro Sabatino che nel libro “Storia del giallo a Napoli. Da Mastriani a De Giovanni: gli scrittori e i romanzi” attraversa narrando la storia del legame della città di Napoli con il thriller letterario. Un legame che designa la città come scenario e come luogo di scrittura del romanzo giallo nella storia, da metà dell’800 alla generazione odierna. Il romanzo fa parte della collana edita da Homo Scrivens Arti: Teatro, Poesia, Musica, Critica Letteraria, Storia e tradizioni. In questo scritto, come spiega lo stesso Sabatino nella sua presentazione, si narra soprattutto di scrittori che hanno operato nella seconda parte dell’Ottocento, utilizzando spesso, per le loro opere, la definizione di “giallo” anche se la scelta non è tecnicamente corretta, perché in Italia questa categoria letteraria verrà chiamata giallo solo a partire dal 1929. I gialli e i noir hanno trovato un terreno fertile a Napoli, lì sono nati per la prima volta in Italia e lì si sono sviluppati e diffusi, come si evince in questo incredibile viaggio letterario siglato da Ciro Sabatino. Nel libro non a caso si focalizza l’attenzione sul rapporto tra la città, gli scrittori e i delitti di carta e Ciro Sabatino rivendica la paternità del giallo: quindi Mastriani nella metà ‘800, Serao agli inizi del ‘900, Attilio Veraldi negli anni ’70. Ma è a partire dal 2006 con Maurizio De Giovanni che si è davvero aperta una strada trovandoci, per la prima volta nella storia del genere a Napoli, di fronte a una vera e propria scuola del giallo arrivando a 70 scrittori napoletani che pubblicano con case editrici medio grandi e vendono. (Autilia Napolitano)

La Storia del Giallo a Napoli di Ciro Sabatino (Edizione Homo Scrivens) Costo: 15 euro

I 3 LIBRI PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA ALLA MONDADORI DI PIAZZA MARCONI A NOLA