“Da circa una settimana, i bus Eav sembrano essere svaniti dalle strade della provincia di Napoli. Baiano, Saviano, Sorrento, Ottaviano, Comiziano, Terzigno sono solo alcune delle località in cui i cittadini denunciano l’assenza di autobus, lasciando decine di utenti in attesa alle fermate senza alcuna informazione. Oltre alle corse di linea, questi mezzi avrebbero dovuto garantire anche i collegamenti integrativi e/o sostitutivi delle linee ferroviarie della Circumvesuviana, aggravando così una situazione già critica”. Lo scrivono in una nota Enzo Ciniglio, del gruppo Facebook “No al taglio dei treni della Circumvesuviana”; Salvatore Ferraro, del gruppo Facebook “Circumvesuviana-EAV”; Marcello Fabbrocini, del Comitato Civico di Ottaviano A. Cifariello – ETS; Salvatore Alaia, del Comitato E(A)Vitiamolo di Sperone e Giovanni Barritto, di Federconsumatori Campania APS

“Nonostante il disagio evidente, l’azienda Eav non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale per spiegare le cause di questa interruzione del servizio, che sarebbe legata a una vertenza interna tra i dipendenti e la dirigenza. I cittadini, esasperati, sottolineano l’atteggiamento contraddittorio dell’azienda, pronta a comparire sui media per eventi celebrativi o inaugurazioni, ma completamente silente quando si tratta di affrontare disservizi o comunicare problematiche. I cittadini meritano una giusta e corretta informazione” denunciano i rappresentanti dei pendolari che monitorano la situazione. La richiesta unanime è chiara: trasparenza da parte di Eav e il ripristino immediato del servizio pubblico, che rappresenta una necessità primaria per migliaia di utenti quotidiani.