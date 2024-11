Il Gladiator blocca la corsa del Nola con una vittoria di misura infliggendo ai bianconeri la prima sconfitta casalinga della stagione. In una gara combattuta, gli ospiti hanno avuto la meglio con un gol di Di Giovanni al 23’, mentre i bianconeri non sono riusciti a trovare il pari nonostante gli sforzi. Mister Francesco Farina, pur avendo a disposizione quasi tutta la rosa, ha visto la sua squadra apparire stanca e imprecisa, soprattutto nei momenti decisivi.

PRIMO TEMPO – Il Nola parte con energia e prova subito a creare occasioni. Al 12’, Dell’Orfanello si libera sulla fascia, ma il suo cross non trova compagni pronti in area. Al 14’, il Gladiator risponde con un’azione pericolosissima: una palla in profondità mette Orlando davanti a Pellino, e la carambola favorisce Mansour che però, incredibilmente, fallisce a porta vuota. Al 19’, Melillo prova il tiro a giro, sfiorando il palo. Il Gladiator, però, non si lascia intimidire e al 23’ colpisce: Di Giovanni riceve sulla destra, si accentra e con un sinistro preciso infila la palla nell’angolino basso, battendo Pellino. Il Nola cerca il pareggio con insistenza e al 43’ sembra averlo trovato: Castagna calcia una punizione perfetta che Russo devia sul palo. Varsi ribadisce in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa, il Nola alza il ritmo e tenta di recuperare. I bianconeri si rendono pericolosi soprattutto sulle palle inattive, ma la difesa del Gladiator tiene duro. Allo scadere, Cassandro prova il colpo di testa su corner, ma un salvataggio sulla linea nega il gol del pari. La partita termina 1-0 per il Gladiator, lasciando al Nola l’amaro in bocca e la necessità di riorganizzarsi in vista del prossimo impegno.

DICHIARAZIONI – Mister Francesco Farina ha commentato la prestazione con rammarico ma con spirito costruttivo: “È stata una gara equilibrata, decisa da un solo gol e dalla difesa strenua degli avversari. Abbiamo cercato di segnare in tutti i modi, ma oggi non ci siamo riusciti. La squadra è apparsa stanca, soprattutto mentalmente. Nell’intervallo ho cercato di dare una scossa con tre cambi, ma non è bastato. Chiedo scusa alla società, al presidente Langella e ai tifosi. Nel calcio si può anche perdere, ma bisogna imparare a gestire meglio certe situazioni. Ripartiremo con rabbia e determinazione”.

TESTA ALLA COPPA ITALIA – Il Nola avrà subito l’occasione per rifarsi: mercoledì è in programma il ritorno dei Quarti di Coppa Italia contro l’Ercolanese. Si riparte dal vantaggio ottenuto all’andata (2-1), ma servirà una prestazione convincente per accedere alle semifinali.

IL TABELLINO

NOLA – GLADIATOR 0-1

NOLA: Pellino, Cacciatore (Pagano 85′), Cassandro, Pepe (Costanzo 46′), Dell’Orfanello, Biason, Cozzolino (Liccardi 46′), Castagna, Melillo (Caccavallo 46′), Pozzebon, Varsi (Filosa 77′). A disposizione: Angarelli, Caropreso, De Luca, Chianese. Allenatore: Francesco Farina.

GLADIATOR: Russo, Di Giovanni (74′ Finizio), Argento, De Marco, Campanella, Picascia, Arario (Calabro 46′), Gatto, Orlando (74′ Campanile), Umile B. (69′ Guarino), Mansour (89′ Caruso). A disposizione: Campana, De Gregorio, Umile F., Silva. Allenatore: Vincenzo Platone.

ARBITRO: Ganzerli di Frattamaggiore (assistenti Storelli di Nocera Inferiore e Miraglia di Frattamaggiore).

RETE: Di Giovanni 23′

NOTE: ammoniti Pepe, Varsi e Liccardi per il Nola; ammoniti Orlando, De Marco, Picascia, Russo e Arario per il Gladiator.