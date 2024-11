Maria Zaccaria e Pietro Montanino, i neosposi di Cesa scomparsi per cinque giorni, si trovavano a Milano durante la loro assenza. La coppia, che aveva lasciato i due figli piccoli dai nonni paterni a Frattamaggiore il 29 ottobre, è stata individuata grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza. Gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno mostrato che i coniugi si sono recati alla stazione di Napoli, dove hanno preso un treno ad alta velocità diretto a Milano, arrivando in città alle 22:10. Secondo quanto dichiarato dalla procuratrice di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, i filmati registrati mostrano un comportamento tranquillo della coppia, che sembra aver preso questa decisione di allontanarsi volontariamente e senza segni di tensione. Nessuna causa particolare o situazione problematica sembra emergere dai primi riscontri delle autorità, lasciando aperta l’ipotesi di un viaggio di nozze non comunicato, anche se altre possibilità rimangono al vaglio. In una nota, la Procura ha confermato che i due, tornati a casa nella mattinata di domenica 3 novembre, non hanno rilasciato ulteriori spiegazioni sul loro allontanamento. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità e comprendere meglio i dettagli dietro l’inaspettata assenza della coppia.