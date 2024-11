Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Napoli, dove un uomo di 36 anni è stato trovato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba destra. Trasportato in ospedale, la vittima è stata sottoposta a un intervento per l’estrazione dell’ogiva del proiettile. Sebbene non in pericolo di vita, il 36enne non ha fornito spiegazioni utili agli inquirenti. L’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona ha permesso ai carabinieri di ricostruire l’accaduto e identificare il presunto responsabile. In manette è finito P. L.M., 18enne stabiese già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasferito in carcere, in attesa di giudizio. Restano in corso le indagini per accertare le motivazioni e l’eventuale contesto dietro l’aggressione.