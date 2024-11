Napoli, turista pugliese 28enne muore in un incendio in un b&b

Una turista pugliese, Emanuela Chirilli, 28 anni, è morta in un incendio che si è sviluppato la scorsa notte in un B&B situato in piazza Municipio, nel cuore di Napoli. Il rogo si è originato al settimo piano dello stabile, annerendo completamente la parte esterna dell’appartamento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti del commissariato Decumani e della Polizia di Stato. La notizia ha lasciato sgomento il Cefass di Lecce, il centro di formazione che Emanuela aveva frequentato nel 2020. Qui aveva completato un corso di sei mesi per diventare tecnico per la cura e l’assistenza all’infanzia, qualificandosi per lavorare in asili nido, scuole materne e per partecipare a concorsi pubblici. “Siamo sconvolti. Come è potuto accadere?”, è il commento incredulo di chi l’aveva conosciuta e apprezzata. Una tragedia che lascia dolore e domande in sospeso.