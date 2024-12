A Torre del Greco, un marittimo di 27 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la compagna 25enne, madre del loro figlio di tre anni. Le violenze, che si protraevano da tempo, includevano schiaffi, percosse e isolamento sociale della donna. Durante l’ultima aggressione, avvenuta al rientro dell’uomo da una trasferta lavorativa, la madre della vittima ha ripreso la scena con il cellulare. Le urla hanno allertato i vicini, che hanno chiamato il 112. I carabinieri, giunti sul posto, hanno arrestato il 27enne. Il video è stato acquisito agli atti. Le due donne hanno riportato lesioni guaribili in cinque giorni. Questo episodio si aggiunge ai dati allarmanti della violenza di genere nella provincia di Napoli, dove da gennaio a novembre 2023 i carabinieri hanno arrestato 432 persone per reati simili, con una media di 1,3 arresti al giorno. Decisivo il ruolo delle “stanze tutte per sé”, spazi protetti allestiti dall’Arma in collaborazione con l’associazione Soroptimist, che offrono alle vittime un luogo sicuro per denunciare abusi e ricevere supporto.