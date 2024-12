Il Nola inaugura l’era Zeman con un successo in trasferta a Quarto così come un anno fa. I bianconeri si impongono 2-0, mostrando grinta e organizzazione nonostante il poco tempo avuto dal nuovo tecnico, chiamato a sostituire Francesco Farina, per preparare la gara.

PRIMO TEMPO – Il match si sblocca al 13’ grazie a Castagna, servito perfettamente da Filosa dopo un recupero palla sulla fascia. Poco dopo, Liccardi ha l’opportunità di raddoppiare su rigore, ma il portiere avversario Creuso neutralizza il tiro. Il Quarto reagisce, sfiorando il pareggio con Romano, che però colpisce solo la rete esterna.

SECONDO TEMPO – L’avvio della ripresa è fulminante. Al 46’ Liccardi subisce fallo in area, e dal dischetto Varsi non sbaglia, siglando il raddoppio. Il Quarto tenta di riaprire il match, ma trova poca precisione nelle conclusioni. Il Nola spreca diverse occasioni per chiudere la gara, tra cui un palo colpito da Liccardi e una miracolosa respinta della difesa avversaria sulla linea. Nel finale, il Quarto sfiora il gol con Visconti e Romano, ma è il Nola a portare a casa i tre punti.

DICHIARAZIONI – Il commento di mister Karel Zeman: “Era importante iniziare bene. La squadra ha risposto presente nonostante il poco tempo avuto per lavorare insieme. Dobbiamo ancora migliorare, ma questa vittoria è fondamentale anche in vista della semifinale di Coppa”. Il presidente Giuseppe Langella: “Orgoglioso della reazione dei ragazzi dopo una settimana difficile. Siamo solidi e determinati a rendere questa stagione speciale”. Ora il focus si sposta sulla semifinale di Coppa contro la Sessana, un appuntamento che il Nola vuole onorare al meglio per puntare al trofeo.

IL TABELLINO

QUARTO – NOLA 0-2

QUARTO: Creuso, D’Ascia, D’Alessandro, Di Gennaro, Tartaglione (28′ Troise), Gargiulo (87′ Tribuno), Dommarco (77′ Sanguineti), Grasso, Romano, Longobardi (58′ Franzese), Visconti (87′ Reita). A disposizione: Minichini, Caputo, Antignano, Borrone. Allenatore: Roberto Palumbo.

NOLA: Pellino, Cacciatore, Pepe, Vitolo (56′ Biason), Dell’Orfanello (25′ Costanzo), Castagna (86′ Papa), Cozzolino, Melillo, Varsi (86′ Caropreso), Liccardi, Filosa (66′ Chianese). A disposizione: Angarelli, Pagano, De Luca, Setaro. Allenatore: Karel Zeman.

Arbitro: Paris di Bergamo (assistenti Di Domenico di Salerno e Sannino di Torre Annunziata).

Reti: Castagna 13′, Varsi rig. 47′.

Note: ammoniti Dommarco e Franzese per il Quarto; ammonito Chianese per il Nola.