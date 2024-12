Autocarro in fiamme sulla A16, intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina, poco dopo le 6, un incendio ha coinvolto un autocarro in transito sulla A16 Napoli-Canosa, al chilometro 35,400 in direzione Napoli. Il veicolo, carico di ferramenta, ha preso fuoco nel tratto autostradale ricadente nel territorio comunale di Monteforte Irpino. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino, ricevuta la richiesta di soccorso dall’autista, ha prontamente inviato due squadre sul posto. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme che avvolgevano l’autocarro e hanno messo in sicurezza l’area per ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza. Il conducente, originario della provincia di Avellino e diretto nel Napoletano per scaricare la merce, non ha riportato ferite ma ha vissuto un forte spavento.