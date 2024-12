Avellino, scontro tra autovetture: due persone ferite

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un violento incidente stradale nella periferia di Avellino, in via Giulio Acciani, che ha coinvolto due automobili. L’impatto ha provocato il ferimento dei conducenti dei veicoli: una donna e un giovane di 21 anni. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasporto all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino: le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. La Polizia Locale di Avellino ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’episodio ha causato rallentamenti al traffico nella zona, poi ripristinato al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.