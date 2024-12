Nella mattinata di oggi i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nella galleria del Monte Pergola, situata nel territorio di Solofra, per la caduta di calcinacci dalla volta del tunnel. L’allarme è stato dato dalla polizia stradale di Avellino, che ha richiesto l’intervento della sala operativa del comando di via Zigarelli. Sul posto è giunta una squadra di Vigili del Fuoco con il supporto di un’autoscala, che ha provveduto alla rimozione delle parti pericolanti e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Durante l’incidente, alcuni calcinacci hanno colpito un’autovettura in transito, ma non si sono registrati feriti. Per consentire le operazioni, la circolazione è stata temporaneamente sospesa, con inevitabili rallentamenti gestiti dalla polizia stradale. Al termine dell’intervento, la galleria è stata riaperta al traffico grazie alla collaborazione del personale Anas, che ha garantito il ripristino della viabilità in sicurezza.