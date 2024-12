Questa mattina, i carabinieri di Volla sono intervenuti presso una ditta situata in via Lufrano per un grave infortunio sul lavoro. Il responsabile di un’azienda di impianti elettrici, un uomo di 57 anni, è caduto da una scala mentre stava eseguendo lavori di manutenzione. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La vittima è stata immediatamente trasferita in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove è ricoverata per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.