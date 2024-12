Camorra, arrestato il latitante Nicola Rullo: è un boss dei Contini

La Polizia di Stato ha arrestato Nicola Rullo, esponente di spicco del clan camorristico dei Contini, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Rullo era latitante dal settembre scorso, quando si era sottratto a un provvedimento cautelare che lo vedeva gravemente indiziato per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali, entrambi aggravati dal metodo mafioso.

Secondo le indagini della Squadra Mobile di Napoli, Rullo sarebbe stato il leader di un gruppo criminale che, il 26 settembre scorso, ha sequestrato un giovane imprenditore e suo padre per ottenere un riscatto di 375mila euro. Le vittime sarebbero state condotte in un’abitazione del quartiere Poggioreale, dove sono state brutalmente picchiate. Il giovane imprenditore sarebbe stato colpito con spranghe di ferro e mazze di legno, riducendolo in condizioni critiche. Il padre, successivamente portato nella stessa abitazione, avrebbe assistito al pestaggio del figlio e sarebbe stato minacciato di morte se non avesse consegnato il denaro richiesto. Il giovane è stato poi trasferito a Castel Volturno, dove è stato segregato per alcune ore prima di essere abbandonato davanti al pronto soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli.

Le indagini, supportate da sopralluoghi e immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito in dettaglio la dinamica dei fatti, confermando il ruolo centrale di Nicola Rullo sia nel sequestro che nelle violenze. All’alba, gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto del commissariato di Bagnoli, hanno rintracciato Rullo in una villetta a Lago Patria, dove si nascondeva con la famiglia. Rullo, considerato figura di vertice del clan Contini e membro della confederazione camorristica “Alleanza di Secondigliano,” era stato scarcerato ad agosto dopo un precedente arresto in Spagna, risalente al dicembre 2023. Il clan Contini è storicamente attivo nei quartieri Vasto-Arenaccia ed è noto per la sua influenza nel panorama criminale napoletano.