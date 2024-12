La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli, in sinergia con il Prefetto Michele di Bari e nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha intensificato i controlli per contrastare la commercializzazione di fuochi d’artificio illegali e prodotti contraffatti, soprattutto in vista delle festività natalizie e del Capodanno. Nel corso dell’ultimo mese, sono state sequestrate oltre 3 tonnellate di materiale pirotecnico illegale, tra cui bombe carta, petardi artigianali e batterie pirotecniche da 100 e 200 colpi, insieme ad attrezzature per la fabbricazione di esplosivi. L’operazione ha portato a 14 denunce, di cui 4 arresti.

A Frattaminore sono sequestrati oltre 15.000 articoli esplosivi in un negozio; due responsabili denunciati. A Cardito sequestrati 121.000 articoli pirotecnici (219 chilogrammi) e merce infiammabile in una ditta gestita da un cittadino cinese; denunciato il titolare, 47enne mentre a Castel Volturno è stato scoperto un laboratorio clandestino in un deposito vicino a civili abitazioni; arrestato un 49enne italiano. Sequestrati 20mila pezzi artigianali e polvere pirica pericolosa neutralizzata in sicurezza. A Somma Vesuviana: sequestrati 240 “cobra” e 22 batterie di fuochi d’artificio su due auto; un responsabile arrestato, un altro denunciato. Infine, a Castellammare di Stabia individuato un box con 242 petardi artigianali: denunciato il responsabile. Oltre al materiale esplosivo, i finanzieri hanno sequestrato più di 1,4 milioni di articoli contraffatti o non sicuri, tra cui cover per cellulari, accessori, profumi e abbigliamento, nonché decorazioni natalizie. Il bilancio è di 25 segnalazioni amministrative alla Camera di Commercio e 11 denunce penali per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.