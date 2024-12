Questa mattina i carabinieri della compagnia di Nola, guidati dal capitano Edgard Pica, hanno regalato un momento di gioia ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale Santa Maria della Pietà. L’iniziativa, che ha coinvolto circa dieci piccoli pazienti di età compresa tra i tre e i sette anni, ha visto i militari consegnare giocattoli e regali natalizi. Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha portato sorrisi e un po’ di serenità a chi sarà costretto a trascorrere le festività lontano da casa.

Presente all’evento, il direttore sanitario dell’ospedale, dottor Giuseppe Lombardi, ha espresso il suo entusiasmo: “Per me è una gioia particolare, essendo figlio di Carabinieri. Vedere questi uomini in divisa portare doni ai bambini è stato emozionante. Ho visto la luce negli occhi dei piccoli e sono certo che questo gesto ha regalato loro una carezza di conforto. Ringrazio i Carabinieri e spero che iniziative simili si ripetano in futuro”.

Anche Don Carlo Giuliano, parroco dell’ospedale, visibilmente commosso, ha partecipato alla consegna dei doni. Il Capitano Edgard Pica ha commentato l’iniziativa:

“La nostra missione è essere vicini alla comunità, soprattutto a chi si trova in situazioni di fragilità. Oggi siamo qui non solo come Carabinieri, ma come persone che vogliono offrire un momento di serenità e speranza ai bambini e alle loro famiglie”.