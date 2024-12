COMIZIANO (Nello Lauro) – Un’iniziativa che si rinnova da sedici anni, portando solidarietà, speranza e sorrisi a chi è in difficoltà. La sede di Comiziano dell’Ipsseoa “Carmine Russo – Ugo Tognazzi” di Cicciano ha dato vita alla tradizionale raccolta di beni di prima necessità, “A Natale puoi”, coinvolgendo docenti, alunni e personale Ata in un gesto di altruismo e vicinanza. Tra gli ospiti dell’istituto, diretto dalla dirigente scolastica Sabrina Capasso, il parroco Giovanni Kumar, della chiesa di San Severino Vescovo di Comiziano, che ha sottolineato l’importanza del progetto, definendolo un simbolo di sensibilità e sostegno in un periodo di crescente bisogno. Durante la “Settimana dello Studente”, gli alunni, guidati dai professori Miele, D’Ascoli e Napolitano (quest’ultimo ora in pensione), hanno raccolto generi di prima necessità come pasta, latte a lunga conservazione, olio, farina, pelati, sale, zucchero, tonno, dolci e legumi. I prodotti, donati da studenti, famiglie e personale scolastico, sono stati confezionati in 50 pacchi solidali, sigillati con cura e amore. I pacchi sono stati consegnati personalmente dagli studenti alle famiglie bisognose del territorio, regalando un Natale più sereno a chi ne aveva più necessità.